Uomo ucciso a Firenze: fermata una persona

(ANSA) - FIRENZE, 27 LUG - Una persona è stata fermata per l'omicidio di Fulvio Dolfi, il 62enne ucciso con numerose coltellate nella sua abitazione fiorentina, in via Rocca Tedalda, e il cui cadavere è stato scoperto lo scorso 16 luglio. Si tratta di un vicino di casa, 74 anni, originario di Cagliari, rintracciato e fermato dalla squadra mobile il 24 luglio scorso al suo rientro dalla Sardegna ma la notizia del fermo è stata resa nota solo oggi, dopo che il gip ha convalidato il provvedimento e disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Omicidio aggravato dall'aver commesso il fatto con crudeltà l'accusa contestata.