Coronavirus: cluster in Toscana, 7 casi e 176 in quarantena (2)

(ANSA) - FIRENZE, 26 LUG - "Le persone risultate positive stanno bene, nessuno ha manifestato sintomi critici. L'invito è chiaramente è di attenersi alle regole, stare a casa se si hanno sintomi, ma la situazione si sta gestendo al meglio. Niente panico ma responsabilità". E' quanto spiega Paolo Omoboni, il sindaco di Borgo San Lorenzo, comune principale del Mugello e nel cui territorio si trova il centro estivo per bambini dove si sono registrati due casi certi e uno da confermare.

Oltre ai sette casi positivi resi noti dalla Regione oggi del cluster in Mugello, Omoboni spiega che a questi si debbono aggiungere altri 4 casi registrati nei giorni scorsi. Spiega inoltre che per precauzione, essendo poi coinvolti dei giovani, "alcuni locali hanno preferito annullare alcune serate con dj, che erano state organizzate sul territorio in questi giorni".

