Senza mascherine e no distanze, chiuso circolo a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 25 LUG - Il personale serviva al bar senza mascherina, mancava il registro su cui annotare le presenze, e non era garantita ai tavoli la distanza interpersonale di sicurezza, anzi, c'erano assembramenti. Per questo motivo un circolo privato nel centro di Firenze è stato chiuso per 24 ore e sanzionato per 245 euro dalla polizia municipale.

Il fatto, secondo una nota del Comune, è avvenuto la scorsa notte, durante i controlli ai locali della movida notturna. Gli agenti del reparto autorizzazioni di polizia hanno controllato fra gli altri il circolo privato, situato nel centro storico.

Tutto regolare per quanto riguarda gli avventori, iscritti regolarmente nel libro dei soci e in possesso della tessera del circolo: sono state riscontrate però irregolarità per quanto riguarda le norme di prevenzione del Covid-19, quindi il locale è stato chiuso e multato. (ANSA).