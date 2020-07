Auto contro dehors dopo scontro,un ferito in centro Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 25 LUG - Una persona è rimasta ferita mentre stava rientrando nel suo negozio in via Ghibellina a Firenze a causa di uno scontro tra due auto una delle quali è poi finita contro un dehors e poi contro cinque motorini in sosta. Proprio uno degli scooter colpiti, si spiega dal Comune, è rimbalzato addosso al pedone che, soccorso, è stato poi portato in ospedale in codice verde. Incolumi i due conducenti delle auto. L'incidente è avvenuto intorno 13.15: la strada è rimasta chiusa poi fino alle 15.30. Sul posto intervenuta per i rilievi la polizia municipale. Incolumi i due conducenti delle auto. In seguito all'incidente via Ghibellina è stata chiusa fino alle 15.30.

Un altro incidente è avvenuto poco dopo, intorno alle 16.30, in via Maragliano all'altezza di via Pacini. Una donna ha perso il controllo dell'auto e ha urtato dapprima alcuni veicoli in sosta, poi la macchina si è ribaltata urtando un ciclista.

Quest'ultimo è stato ricoverato in codice rosso. La conducente, rimasta incastrata nel veicolo, è stata estratta dai vigili del fuoco e portata a Careggi in codice verde. La strada è stata chiusa fino alle ore 18. Anche in questo caso è intervenuta la polizia municipale per i rilievi e la viabilità. (ANSA).