Tir si ribalta su A12, 3 gru per recupero

(ANSA) - PISA, 23 LUG - Traffico momentaneamente interrotto sull'autostrada A12, in direzione sud tra i due caselli di Pisa, per il ribaltamento di un mezzo pesante alimentato a gas naturale liquefatto (Gnl). Il ribaltamento è avvenuto nei pressi del casello di Pisa nord. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il luogo ed estratto il conducente dal mezzo per poi affidarlo al 118. Sono in corso le operazioni di recupero con l'ausilio di tre autogru. Non risultano altri mezzi coinvolti. (ANSA).