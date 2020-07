Droni e laser per modello 3D palazzo Pitti Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - Creare un 'gemello digitale' di Palazzo Pitti a Firenze, anche attraverso scansioni laser e uso di droni grazie ai quali ottenere un modello tridimensionale virtuale dello storico edificio. E' l'obiettivo di un progetto, della durata di due anni, nato dalla collaborazione tra Gallerie degli Uffizi ed il Laboratorio di geomatica per l'ambiente e la conservazione dei beni culturali (Geco) del dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell'Ateneo fiorentino.

"Una banca dati completa - si spiega in un comunicato diffuso dal Geco - interrogabile, implementabile nel tempo, documenterà la consistenza geometrica e materica del palazzo e dei suoi ambienti, divenendo supporto indispensabile per una corretta gestione, manutenzione e conservazione di una macchina preziosa e complessa come Palazzo Pitti". Il progetto avrà una durata di due anni. In questi giorni, dopo uno stop dovuto al lockdown, i ricercatori del laboratorio Geco, diretto dalla professoressa Grazia Tucci, stanno facendo volare un drone per riprese sia all'esterno del Palazzo che nel cortile dell'Ammannati. (ANSA).