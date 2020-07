Calcio:Commisso a Soprintendenza,Si facciano passi avanti

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - ''Qualora non vi saranno passi avanti per la Fiorentina nella riunione di domani diramerò un altro comunicato dichiarando quali azioni intraprenderò non solo riguardo il Centro Sportivo ma anche la realizzazione di un possibile stadio a Campo di Marte''. Si chiude così la lunga nota i Rocco Commisso diffusa tramite i canali della Fiorentina a commento della osservazioni che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Firenze ha mosso, oltre che al progetto di ristrutturazione dello stadio Franchi, anche a quello del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli. Al riguardo domani si terrà un incontro tra Soprintendenza, dirigenza viola, Regione Toscana, rappresentanti della città metropolitana e del Comune di Bagno a Ripoli, consulenti tecnici e architetti della Fiorentina.

''Mi auguro fortemente che questo incontro sia produttivo e tracci un percorso chiaro e netto per la costruzione del primo centro di proprietà della storia viola che ospiterà centinaia di tecnici e atleti maschili e femminili e che per me sarà il più bello d'Italia e forse d'Europa - prosegue un sempre più spazientito Commisso - Ho sempre spiegato in modo trasparente i miei obiettivi: certezza dei tempi, prezzi ragionevoli e che il progetto mantenga le principali componenti funzionali al successo futuro del Centro Sportivo''.

Quindi il patron con un pizzico di sarcasmo ricorda la situazione in cui versava l'area dove intanto dai 12 campi da gioco iniziali si passerà a 10: ''Sono molto felice per i cittadini di Firenze e Bagno a Ripoli in particolare che dopo anni di totale degrado e disinteresse da parte di tutti della magnifica area che abbiamo scelto ci sia oggi finalmente grande interesse per valorizzarne le caratteristiche. Dopo questo lungo periodo di abbandono, coi terreni diventati una discarica a cielo aperto e la storica villa deturpata dagli occupanti abusivi ora con l'arrivo della Fiorentina la gente potrà riappropriarsi di tutte queste bellezze''. A conferma di ciò anche molte foto che certificano lo condizioni d'abbandono in cui versava l'area. (ANSA).