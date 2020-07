Antognoni, Iachini? Discuteremo a fine campionato

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Iachini? Se ne parla tutti i giorni, rimane il nostro allenatore in questo momento, ci auguriamo possa proseguire ma ne discuteremo alla fine del campionato". Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, lascia in sospeso il futuro dell'allenatore viola, e chiarisce che "l'obiettivo nella prossima stagione è quello di giocarsela per un posto in Europa. Per fare una squadra forte si cerca di mantenere i gioielli - ha spiegato il dirigente a Sky Sport prima della sfida con l'Inter -. Chiesa e Castrovilli sono molto richiesti ma se vogliamo qualcosa di concreto dobbiamo cercare di trattenerli".

"Ci aspettiamo una partita aperta contro una squadra forte.

Veniamo da un periodo positivo e speriamo di continuare. Ormai - ha concluso Antognoni - siamo in una situazione tranquilla in classifica, quindi mentalmente siamo più sereni". (ANSA).