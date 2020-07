Coronavirus: Toscana; 9 nuovi casi, un decesso, 6 guarigioni

(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - Nove nuovi casi positivi, un decesso, una donna di 81 anni a Firenze, e sei guarigioni: sono i numeri del bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia Covid in Toscana, dove dall'inizio dell'emergenza sanitaria i cittadini risultati complessivamente positivi al coronavirus hanno raggiunto con oggi quota 10.384. I guariti crescono dello 0,07% e arrivano a 8.927. I tamponi eseguiti sono complessivamente 395.061, 3.063 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 326. I nuovi casi sono 3 nel territorio di Firenze, 4 in quello di Lucca, e 1 in quello di Pisa e di Arezzo.

Complessivamente, 314 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o ne sono privi. Sono 774 (+12 rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. I ricoverati nei posti letto Covid oggi sono complessivamente 12, di cui una in terapia intensiva (una in più rispetto a ieri). Sono 1.131 i deceduti dall'inizio dell'epidemia. (ANSA).