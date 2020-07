Pitti Connect al via con 400 aziende

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Sono circa 400 le aziende che partecipano a Pitti Connect, edizioni digitali di Pitti Uomo, Bimbo e Filati, fino a ottobre visibili online dagli addetti ai lavori. E' un tempo che va ben oltre le normali scadenze: Pitti Immagine ha deciso di tenere aperta la possibilità di iscrizione da parte delle aziende senza un termine prefissato.

Lanciato il 16 luglio, il portale rende possibile visitare gli showroom virtuali, scambiarsi informazioni in chat, pianificare incontri, impostare gli ordini e consultare report aggiornati con dati e trend. Out of the Blue è il tema del salone, curato da Angelo Figus, che prevede collaborazioni diverse per le varie fiere: per Pitti Uomo, Wolfgang Tillmans, uno dei fotografi contemporanei più influenti, ha scelto l'opera "Man with clouds" del 1998; per Pitti Bimbo è della coreana Jeong Mee Yoon la foto tratta dall'acclamato "The Pink and Blue Project" del 2017; a Pitti Filati dà immagine l'istantanea della performance "As Is" realizzata nel 2016 dal ballerino e scultore Nick Cave.

Ci sono anche un programma di eventi speciali, poi 12 percorsi per illustrare i trend di stagione e The Sustainable Style, con 13 designer green e lo special guest Y/Project che mostrano collezioni sostenibili. A settembre poi sarà consegnato il premio Reda x Sustainable Style. Debutta anche una biblioteca online con i più grandi look maschili raccontati da mannequin di Haute Couture, curata da Olivier Saillard. (ANSA).