Toscana,Covid da estero,Rossi vuole dati

(ANSA) - FIRENZE, 19 LUG - 'Picco' di 16 nuovi casi di Coronavirus in Toscana - dopo giorni con numeri bassissimi -, di cui ben 14 dall'estero (13 dall'Albania, un altro dall'Ecuador) nelle ultime 24 ore secondo l'ultimo report sanitario. I nuovi casi sono a Firenze, Arezzo e Massa Carrara e preoccupano la Regione che pure aveva già adottato misure per tracciare i passeggeri che arrivano in aeroporti della Toscana. Ora il presidente Enrico Rossi chiede al Governo i dati di chi atterra in altri scali in Italia. "Occorre che il Governo intervenga: in particolare i ministeri dell'Interno e della Salute", afferma Rossi preoccupato dai focolai di ritorno di origine straniera.

"Altrimenti - conclude - se il tracciamento dei passeggeri e la loro sorveglianza attiva non sarà possibile, non resterà che un'unica opzione: bloccare i voli diretti". "Senza i dati di chiunque atterri in Italia - ripete - non resta che bloccare i voli". Nella settimana si sono registrati 52 nuovi casi Covid19 in Toscana di cui 31 di origine straniera.