Rapinati in casa 100.000 euro a anziana

(ANSA) - FIRENZE, 19 LUG - Rapinata di 100.000 euro in contanti dentro la sua casa di Firenze una donna di 89 anni. E' successo la notte scorsa. Svegliata da alcuni rumori, così ricostruisce la polizia, l'anziana ha sorpresa dentro casa un uomo, sembra un nordafricano, che minacciandola con un cacciavite le ha portato via denaro per circa 100.000 euro secondo quanto denunciato dalla stessa vittima della rapina.

Nella circostanza non è stato necessario nessun intervento del 118 poiché l'anziana è in buone condizioni fisiche benché scossa dall'accaduto. La polizia scientifica è andata sul posto per i rilievi necessari alle indagini.