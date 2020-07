Prima volta nessuno in terapia intensiva

(ANSA) - FIRENZE, 19 LUG - Per la prima volta da marzo, da quando si è affermata l'emergenza Coronavirus, in Toscana non si registra nessun paziente nei reparti di terapia intensiva. Lo evidenzia il report della Regione delle ultime 24 ore che pure registra nessun decesso e altre cinque guarigioni. Invece coi focolai di ritorno di persone in rientro o arrivo dall'estero (ben +16 casi rispetto ai numeri bassi degli ultimi tempi) salgono a 10.374 i positivi dall'inizio dell'epidemia. Tra questi ci sono 325 pazienti (+3,5% col nuovo picco) di cui 12 ricoverati in ospedale (meno uno su ieri, guarito) e 313 a casa in isolamento domiciliare. I guariti raggiungono quota 8.920, l'86 per cento dall'inizio dei casi totali. Di questi, per 8.771 (+4 su ieri) si tratta di 'guarigioni virali' cioè sono pazienti risultati negativi al doppio tampone, e 149 (+1) sono i 'clinicamente guariti', pazienti che non presentano più sintomi associati all'infezione. Resta a quota 1.129 il numero dei deceduti per Coronavirus.