Svastica e frase 'pro' Satana su chiesa

(ANSA) - FIRENZE, 17 LUG - Una svastica e una frase inneggiante a Satana sono state vergate con vernice nera la notte scorsa sulla facciata di una chiesa di Firenze, nella zona delle Cure, in via Dino Compagni. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte della Digos. Gli agenti hanno effettuato rilievi fotografici sulle pareti esterne della chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine Madre della Divina Provvidenza, un edificio moderno situato in un quartiere molto abitato di Firenze.