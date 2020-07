Pitti Connect, primavera 2021 con i colori della natura

(ANSA) - FIRENZE, 17 LUG - La natura e i suoi colori sono il grande tema delle collezioni maschili per la primavera estate 2021, in mostra sulla piattaforma digitale di Pitti Connect.

Gran parte delle aziende ha deciso di puntare su una riconnessione con la Terra, fonte di pace, forza ed energia per il futuro. È la natura stessa della Terra a farsi palette cromatica, analizzata in tutte le forme: si esprime visivamente in colori forti e pieni, nei trattamenti sfumati, maltinti e tie-dye fatti a mano per capi unici e dal sapore artigianale.

Tutto interpretato su giacche sfoderate, camicie e morbidi completi di lino.

Così, ad esempio, Lardini si lascia ispirare da una foresta di bambù attraverso la quale filtra il sole, poi dalla purezza dei giochi d'acqua, dall'intensità dei colori dei fiori e degli uccelli raffigurati nell'arte orientale. Gabriele Pasini invece guarda al Bel Paese, nello specifico alla città di Faenza e ai colori tradizionali delle maioliche: il bianco e il blu, che trovano la loro evoluzione nell'azzurro e nel beige, e l'arancione. E' un ritorno alla Terra anche per Roberto Collina che si ispira a tonalità terrose, tra i panna e i beige, e si incanta con le tinte del cielo: celeste polvere, blu navy e zaffiro. Una fascinazione che indugia sui verde salvia e ulivo accostati ai neri e a cromie più forti. Paoloni invece propone la giacca-camicia sfoderata, sia in cotone che lino leggero, a quadri fusi che si colorano di nuance ocra, marrone e arancio.

(ANSA).