Coronavirus: Toscana, altri 6 casi positivi e 2 morti

(ANSA) - FIRENZE, 17 LUG - Ancora 6 nuovi positivi al Coronavirus, una guarigione e 2 decessi (uno a Arezzo, l'altro a Massa Carrara col totale che sale a 1.129) in più rispetto a ieri in Toscana che così, dall'inizio dell'epidemia, ha avuto 10.356 casi mentre i guariti raggiungono quota 8.909 (147 guariti clinici e 8.762 guariti virali, negativi al doppio tampone). Gli attualmente positivi sono 318, di cui 305 in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, mentre i ricoverati in ospedale sono 13 di cui uno in terapia intensiva.

Ci sono 733 (+37 persone su ieri)e persone in isolamento in sorveglianza attiva per aver avuto contatti con contagiati.

(ANSA).