Calcio: Fiorentina; Aquilani allenatore della Primavera

(ANSA) - FIRENZE, 17 LUG - Alberto Aquilani è il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera per la prossima stagione.

A ufficializzarlo la stessa società viola attraverso i propri canali ufficiali.

Cresciuto nelle giovanili della Roma con cui ha conquistato la Coppa Italia nel 2006-2007, 2007-2008 ed una Supercoppa italiana nel 2007, l'ex centrocampista nel corso della carriera ha militato anche con il Liverpool, la Juventus, il Milan e lo Sporting Lisbona conquistando la Supercoppa di Portogallo nel 2015. Mentre a Firenze ha giocato per tre stagioni, dal 2012 al 2015, collezionando 81 presenze e 13 goal.

Per Aquilani non è la prima avventura tecnica nel club viola: ha guidato l'Under 18 nella prima parte di questa stagione prima di entrare a far parte a gennaio dello staff di Beppe Iachini, in prima squadra, come collaboratore tecnico. (ANSA).