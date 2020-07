Scervino online, la Natura è la mia musa

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Sullo sfondo delle colline che circondano Firenze, riconoscibile dal profilo della cupola del Brunelleschi che si erge in lontananza, tra i fiori di un giardino botanico immerso in mezzo ai vitigni, si aggira un gruppo di belle ragazze vestite con abiti ariosi bianchi, talvolta stampati con minuscoli fiori, camicie in popeline candide, bordate di pizzo Sangallo, gonne danzanti, giacche a disegni animalier, alti stivali da cavallo ai piedi. E' la donna disegnata da Ermanno Scervino per la prossima primavera/estate 2021, presentata come pre-collezione in un breve filmato online, sulla piattaforma messa a disposizione dalla Camera della Moda per la Milano Digital Fashion Week in corso.

"Ho voluto legare questa collezione al mondo della natura - spiega lo stilista Ermanno Daelli - per me da sempre una grande passione. Il mio giardino è infatti il posto dell'anima. Un luogo esclusivamente mio, nel quale ricaricare le batterie tra i mille impegni che il mio lavoro richiede. La quarantena passata in questa oasi di pace mi ha permesso di recuperare il contatto con la natura e di assaporare tutte le bellezze che mi circondano. Da qui è nata l'idea di ambientare gli scatti delle mie creazioni immersi nel verde, per rendere così omaggio alla bellezza della mia vera musa per questa stagione: la natura".

