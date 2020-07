Crolla tetto a Piombino, tutti illesi

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 16 LUG - Evacuato nella notte un edificio di due piani a Piombino (Livorno), in via I Maggio, per il crollo parziale della copertura. Non risulta nessun ferito, tuttavia lo stabile, dove vivono sei famiglie, è stato evacuato (in tutto dieci persone). Sono in corso le verifiche tecniche sulla agibilità del fabbricato e per mettere l'edificio in sicurezza. (ANSA).