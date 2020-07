Malori 4 minori acquapark,gestore'Alcol'

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 14 LUG - Quattro minori si sono sentiti male dentro un parco acquatico nel Livornese, all'Acqua Village Cecina, e sono stati soccorsi dagli assistenti ai bagnanti: immediatamente intervenuti hanno chiamato i soccorsi sanitari e le forze dell'ordine. Lo rende noto la proprietà della struttura. L'episodio è accaduto verso le 13. "Ci siamo subito resi conto che i ragazzi avevano bevuto - spiegano dalla proprietà del parco acquatico - Abbiamo scoperto dopo, che erano entrati con dell'alcool acquistato all'esterno prima di entrare nel parco. Una volta dentro si sono sistemati in una zona appartata e poco dopo alcuni hanno avuto un malore. I nostri assistenti bagnanti si sono accorti di quello che stava accadendo e hanno allertato i soccorsi. Uno di loro è stato trasportato all'ospedale di Cecina per i controlli". "Siamo rammaricati per quanto accaduto, anche se esula dalle nostre responsabilità - conclude Acqua Village Cecina -. Abbiamo contattato le famiglie di questi ragazzi che sono venute al parco acquatico per accompagnare a casa i loro figli". (ANSA).