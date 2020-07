Elba book festival, edizione 2020 tutta in una sera

(ANSA) - RIO NELL'ELBA (LIVORNO), 14 LUG - Elba Book Festival torna con un'edizione speciale: si svolgerà a Rio nell'Elba (Livorno) in un'unica serata, il 21 luglio, con la consegna del premio alla traduzione letteraria, dedicato alla figura del giovane avvocato Lorenzo Claris Appiani. Quest'anno la giuria, presieduta dall'Università per stranieri di Siena, "ha scandagliato l'orizzonte della traduzione dal giapponese - spiega una nota del festival -, consacrando il raffinato e vasto lavoro del professor Gianluca Coci, che presenzierà alla cerimonia, con il romanzo La ragazza del convenience store (e/o), di Murata Sayaka". Tra i presenti la vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni, il sindaco Marco Corsini e la famiglia Appiani.

A seguire, alle 21.30, sarà trasmessa sui muri del borgo una retrospettiva di Elba Book ai suoi esordi, seguendo le inquadrature e gli scorci di Roberta Bistocchi, giornalista umbra scomparsa di recente, che con il marito Arturo Pellegrini aveva realizzato un reportage sulla costa orientale dell'isola e sulla manifestazione.

Omaggio a Luis Sepúlveda e alla sua penna onesta: alle 22 sarà Ilide Carmignani a condividere un ricordo dell'intellettuale cileno, come sua traduttrice e amica. (ANSA).