Coronavirus: Toscana, casi stabili a 4, 3 i decessi

(ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - In Toscana sono 10.330 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 8.894 (l'86,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 375.745, 2.892 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 311, -7,2% rispetto a ieri. Si registrano 3 decessi: un uomo e 2 donne, età media di 87,7 anni, registrati .Si registrano 3 decessi, due a Firenze e uno a Massa Carrara: si tratta di un uomo e 2 donne, età media 87,7 anni. Da inizio epidemia sono 1.125 i pazienti morti.

Complessivamente, 301 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (24 in meno rispetto a ieri, (meno 7,4%). Sono 699 (più 7 rispetto a ieri, più 1%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverat sono complessivamente 10 di cui 2 in terapia intensiva.

Tra le persone guarite 161 lo sono "clinicamente", 8.733 a tutti gli effetti. (ANSA).