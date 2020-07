Azzannato da pitbull a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - Un 64enne è stato azzannato a una mano da un pitbull, riportando il distacco della falange di un dito, a Firenze, in viale Guidoni, nei pressi di un'area verde.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo era intervenuto per difendere un cane di piccola taglia e la sua padrona, aggrediti dal pitbull, ma è stato azzannato all'animale mentre cercava di allontanarlo. Denunciati per lesioni colpose il proprietario del cane, un 65enne residente nella zona: rintracciato successivamente, ha dichiarato di non essersi accorto di quanto avvenuto.

Il 64enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato medicato all'ospedale di Careggi e dimesso con una prognosi di 30 giorni.