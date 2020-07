Scontro auto-moto, muore in provincia Arezzo

(ANSA) - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AREZZO), 11 LUG - Incidente mortale questa mattina intorno alle 11,30 lungo la strada provinciale Valdarno Casentinese presso la bretella di Terranova Bracciolini (Arezzo). Nello scontro tra un'auto e una moto ha perso la vita un 61enne proveniente da Ancona che facente parte di un gruppo di motociclisti.

Sul posto auto medica, ambulanza, elisoccorso Pegaso. Per l'uomo però, nonostante gli sforzi dei sanitari, non c'è stato niente da fare. Dopo un ora di rianimazione i soccorri non hanno potuto far altro che constatare il decesso. (ANSA).