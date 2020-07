Fiamme in casa a Firenze, vvf soccorrono anziana

(ANSA) - FIRENZE, 11 LUG - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 7.10 di stamani in viale Volta a Firenze, per un incendio che ha coinvolto un appartamento posto al secondo piano di una palazzina. Le fiamme hanno interessato la terrazza e diversi suppellettili, senza il coinvolgimento di persone. La squadra, si spiega dai vigili del fuoco, ha provveduto a estinguere l'incendio e a portare fuori dall'appartamento una signora anziana e il suo gattino.

A causa dei danni da fumo l'appartamento al momento è stato dichiarato inagibile in attesa del ripristino delle condizioni igienico sanitarie. Da accertare le cause delle fiamme. (ANSA).