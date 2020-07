In Toscana 2 nuovi casi,1 decesso

(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - In Toscana due nuovi casi di positività al Coronavirus, un decesso e otto guarigioni in più.

Nella regione sono 10.316 i casi di positività al Coronavirus e i nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,09% e raggiungono quota 8.865 (l'85,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 366.018, 2.685 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 330, -2,1% rispetto a ieri.

Deceduto un uomo di 73 anni. A Firenze sono 3.218 i casi complessivi a oggi, 541 a Prato (2 in più), 749 a Pistoia, 1.052 a Massa, 1.362 a Lucca, 932 a Pisa, 479 a Livorno, 681 ad Arezzo, 429 a Siena, 402 a Grosseto. (ANSA).