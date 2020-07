Gli scatti Creative photo awards a Fortezza medicea Siena

(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - 'I wonder if you can': questo il titolo della mostra, visitabile dal 10 luglio al 6 settembre alla Fortezza medicea di Siena, che raccoglie le foto più belle del Creative Photo Awards 2020, il premio 'creativo' del Siena Awards.

L'esposizione raccoglie ventisei foto tratte dalle dodici categorie del Creative Photo Awards, concorso che si propone di evidenziare le immagini di artisti che utilizzano processi fotografici creativi. Gli scatti, provenienti da oltre cento nazioni, esprimono i sentimenti attraverso una visione unica e originale della realtà circostante, utilizzando tecniche o approcci diversi dal consueto. La rassegna è una sorta di anteprima del Siena Awards 2020 del prossimo ottobre, alla cui cerimonia di premiazione parteciperanno anche i vincitori del Creative Photo Awards 2020.

La mostra rientra nella programmazione di Vivi Fortezza 2020, progetto di rivalorizzazione di uno dei luoghi maggiormente suggestivi della città, al via dal 5 giugno e in programma fino all'11 ottobre. (ANSA).