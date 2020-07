Da safari in vigneti a electric bike, idee a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 08 LUG - Sono online i primi pacchetti della campagna 'Firenze 2020: vai sul sicuro, scegli la bellezza', nata per incentivare la ripartenza di un nuovo turismo a Firenze. Tra le proposte l'active tourism su biciclette elettriche in notturna, il safari tra i vigneti, le visite ai giardini privati, la Firenze degli innamorati.

L'avviso è pubblicato da Destination Florence Cvb, partner ufficiale del Comune per la promozione della destinazione Firenze. "Un intervento che sta dando i primi risultati stimolando la creatività degli operatori nel proporre nuovi pacchetti turistici in grado di accompagnare la ripartenza del turismo interno - ha detto l'assessore al Turismo Cecilia Del Re -. Un buon punto di partenza per rivedere le offerte, non solo alla luce delle nuove prescrizioni per viaggiare in sicurezza, ma anche con l'obiettivo di diversificare le proposte su un mercato che si era troppo omologato, raccontando solo parzialmente il territorio fiorentino e non aiutando la politica di governo dei flussi che l'amministrazione ha intrapreso".

Come ha sottolineato il direttore del Destination Florence convention bureau Carlotta Ferrari, "Firenze 2020 è perfettamente in linea con gli obiettivi della nostra piattaforma destinationflorence.com, nata per promuovere un'offerta allargata della città e dell'ambito fiorentino e dare visibilità anche ad una Firenze alternativa oltre a quella più conosciuta". (ANSA).