Dante: Schmidt, per 700 anni morte grande mostra a Forlì

"Per celebrare Dante Alighieri nei settecento anni dalla morte del Sommo poeta, il prossimo anno, stiamo organizzando una grande mostra a lui dedicata. Sarà a Forlì, luogo fortemente simbolico, perché in quelle terre l'autore della Commedia trascorse alcuni anni del suo esilio.

Per questa straordinaria iniziativa le Gallerie degli Uffizi metteranno a disposizione, oltre agli storici dell'arte, alcune delle loro opere legate a Dante e ai suoi tempi", ma ci saranno anche "prestiti da tutto il mondo". Così il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt.

L'annuncio ufficiale sarà dato a Firenze in un evento alla Biblioteca Magliabechiana degli Uffizi. "Giovedì a Firenze - spiega Schmidt - il progetto verrà annunciato insieme al partner delle Gallerie per questa mostra, la Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì. Con me e il presidente della Fondazione Roberto Pinza ci saranno i rappresentanti di questi due territori, uniti nell'omaggio all'Alighieri: il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, i sindaci di Firenze e di Forlì, Dario Nardella e Gianluca Zattini, insieme al sindaco di Poppi, Luca Toni, e a quello di San Godenzo, Emanuele Piani".

