Cinema: apre Villa Bardini, sala è terrazza su Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 06 LUG - Apre mercoledì 8 luglio l'arena estiva più spettacolare di Firenze. Col titolo di 'Cinema in villa' la Terrazza Belvedere di Villa Bardini, cento i posti, propone una trentina di film, ogni sera fino all' 8 agosto, alle 21.15 (ingresso 5 euro - fortemente consigliato l'acquisto in prevendita sul sito www.musartfestival.it). L'iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione Cr Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, in collaborazione con l' Associazione culturale Musart e con il patrocinio del Comune di Firenze.

L'apertura è col musical 'La La Land': la scelta dei film, a cura della Fondazione culturale Niels Stensen, cerca di offrire una panoramica delle pellicole più significative della recente produzione, raccolte per temi e tipologie di pubblico: il lunedì è un omaggio al buonumore senza tempo di Woody Allen, nell'anno della pubblicazione della sua autobiografia; il martedì è dedicato alla storia dell'arte; il mercoledì offre titoli tratti da testi letterari secondo una selezione realizzata in collaborazione con il festival 'La città dei Lettori' che si terrà proprio a Villa Bardini dal 27 al 30 agosto; la serata del venerdì è dedicata alle biografie, cioè a quei film che iniziano con la scritta 'tratto da una storia vera', che sia Marilyn Monroe, Maria Callas o Nureyev. Infine il sabato è dedicato ai grandi successi degli anni passati e la domenica è un omaggio all' universo femminile. Serata speciale, quella del giovedì, dedicata alla famiglia: per l'occasione le due Fondazioni si fanno carico del costo del biglietto e quella sera genitori e figli entrano gratuitamente (si raccomanda di prenotare sul sito www.villabardini.it). Due gli eventi speciali: il 12 luglio Ginevra Elkann presenta 'Magari', la sua opera prima ispirata alla storia della sua famiglia e il 22 viene proiettato 'Haiku on a Plum Tree', storia della famiglia Maraini,' un viaggio della memoria pensato e realizzato dalla nipote del grande antropologo che firma la regia. (ANSA).