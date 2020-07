Camorra: imprenditore, io assolto ma beni sequestrati

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 06 LUG - Pochi giorni fa ha subito, da parte della Dia un sequestro di beni per 10 milioni di euro, in esecuzione di una misura di prevenzione patrimoniale del tribunale di Firenze perchè, perchè gli innquinrenti lo considerano legato ad ambienti camorristici. Ma il procedimento penale che aveva anche portato nel 2007 all'arresto suo e della moglie lo scorso 30 gennaio 2020 si è chiuso con un'assoluzione in Cassazione. E' quanto spiega in una lettera inviata alla stampa Francesco Rastelli, imprenditore alberghiero originario di Boscoreale (Napoli), da tempo trasferitosi in Toscana dove vive a Montecatini Terne: "A distanza di 13 anni la mannaia della (in)giustizia, mai stata così cieca e bendata, si è nuovamente abbattuta su di me e sui miei familiari" commenta.

"Esiste in Italia forse un quarto grado di giudizio?" aggiunge concludendo: "Anche oggi, come 13 anni fa, mi presento e continuo ad andare a testa alta, senza mollare, pronto a dimostrare la mia estraneità rispetto" a quanto "detto di brutto" "nei miei confronti, della mia famiglia e delle mie imprese che contano oltre 140 dipendenti e collaboratori".

(ANSA).