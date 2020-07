Musica: torna Lucca classica festival

(ANSA) - LUCCA, 05 LUG - Musica dal vivo e incontri con Lucca classica music festival che torna dal 11 luglio al 7 settembre con oltre 40 appuntamenti tra la chiesa di San Francesco, il parco di Villa Reale, la Torre Guinigi, l'Orto botanico, Palazzo Mansi, Villa Guinigi, Palazzo Pfanner, Lu.c.c.a Museum. Pur senza proporre la consueta formula "concentrata", il festival, alla sua sesta edizione.

Ad aprire, nella chiesa di S. Francesco, 'Alla voce cultura', conversazione tra l'ex ministro dei Beni culturali e direttore generale della Treccani Massimo Bray e Massimo Marsili, direttore della Fondazione Puccini, con un momento musicale dedicato a Beethoven. Il 14 luglio, il ricordo di Giuseppe Ungaretti con Amanda Sandrelli e il violista Danilo Rossi. Ancora musica nei musei di Villa Guinigi (25/8) e Palazzo Mansi (1/9) e gli appuntamenti a Palazzo Pfanner (26/7 e 9/8).

Villa Reale di Marlia ospiterà la musica di Lucca classica il 19 luglio e il 2 agosto; la Torre Guinigi l'11 luglio, l'8 e il 15 agosto. All'Orto botanico sono in programma tre concerti, il 2, il 16 e il 30 agosto. In via del tutto eccezionalel Lucca classica realizzerà poi il progetto musicale che avrebbe dovuto tenersi nella pieve romanica di San Pantaleone per I concerti di Pieve a Elici. Tra gli ospiti attesi in S. Francesco Danilo Rossi e il Quartetto di Venezia (12/7), Alessandro Carbonare Trio (23/7), Andrea Lucchesini (27/7), Gabriele Ragghianti (7/8), Mariangela Vacatello (12/8), il Quartetto di Cremona (15/8), Jun Ju (23/8), Massimo Quarta (27/8), Enrico Dindo e Pietro De Maria (29/8). Il 29 luglio invece cerimonia di consegna del premio Lucca classica 2020 a sir Antonio Pappano.

Finale il 7 settembre con il Settimino dei Berliner Philharmoniker e l'omaggio a Beethoven, nell'anno delle celebrazioni per i 250 anni dalla sua nascita. (ANSA).