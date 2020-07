Aereo fuori pista, 2 feriti lievi Elba

(ANSA) - CAMPO NELL'ELBA (LIVORNO), 5 LUG - Un aereo da turismo è finito fuori pista all'aeroporto dell'isola d'Elba di La Pila a Campo nell'Elba (Livorno). Lievemente ferite le due persone a bordo dell'aereo, marca Socata, (modello Morane Saulnier) che come spiegano i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra da Portoferraio, in fase di atterraggio è terminato a bassa velocità in un fossato a fine pista, danneggiando il carrello.

Sul posto, oltre a vigili del fuoco e 118, polizia, Guardia di Finanza e squadra antincendio dell'aeroporto.