Bus contro auto in sosta a Firenze, probabile malore autista

(ANSA) - FIRENZE, 04 LUG - Incidente stradale questa mattina a Firenze in via del Guarlone: intorno alle 12 un autobus dell'Ataf ha urtato diversi veicoli in sosta, dei cassonetti della spazzatura, un palo dell'illuminazione e ha abbattuto una recinzione privata.

Secondo quanto rende noto il Comune, l'autista ha perso il controllo del mezzo "perché probabilmente colto da un malore".

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi e la viabilità. Il conducente del mezzo è stato trasportato all' ospedale di Santa Maria Annunziata e le sue condizioni di salute non sembrano gravi. Incolumi i tre passeggeri che erano a bordo.

La strada è stata anche chiusa al traffico. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco con l'autogru per rimuovere l'autobus. (ANSA).