Sandro Veronesi vince il Premio Strega

(ANSA) - FIRENZE, 3 LUG - Lo scrittore Sandro Veronesi ha vinto il Premio Strega 2020 con 200 voti per 'Il colibrì' (ed.

La nave di Teseo). Al secondo posto Gianrico Carofiglio con 132 voti, al terzo Valeria Parrella con 86 voti. Hanno votato in 605 su 660 aventi diritto al voto. "Sto pensando alla mia famiglia, ai miei figli, a mia moglie, ai miei fratelli - ha commentato dopo l'annuncio Veronesi -. Sto pensando al mio editore, a Elisabetta Sgarbi, a Umberto Eco che è stato così generoso da fondarla questa casa editrice. Sto pensando agli amici che mi hanno sostenuto, che hanno votato il libro. Sto pensando all'uomo nuovo, che poi è una donna. A tutte le persone nuove che ci sono e a tutte le navi in mare". A Prato rallegramenti del sindaco Matteo Biffoni e dell'assessore alla cultura Simone Mangani: "Un bis eccezionale quello di Sandro Veronesi che ha vinto per la seconda volta il Premio Strega. Prima di lui soltanto Paolo Volponi lo aveva ottenuto per due volte. I nostri complimenti a nome di tutta la città".