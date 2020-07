Droga: blitz alle Cascine, 10 in carcere

(ANSA) - FIRENZE, 03 LUG - Sono 10 le persone destinatarie di custodia cautelare in carcere e 16 quelle colpite da divieto di dimora nel comune di Firenze per il vasto giro di spaccio di droga nel Parco delle Cascine e vicino alla tramvia. Le misure, disposte dal gip Agnese Di Girolamo su richiesta del pm Gianni Tei, riguardano extracomunitari, in maggioranza del Gambia e sono state eseguite nella notte con un blitz dei carabinieri. I reati contestati sono produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, rissa.