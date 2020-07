Covid: Toscana, altri 3 decessi e 9 casi

(ANSA) - FIRENZE, 03 LUG - Ancora nuovi casi positivi (nove di cui 7 in un 'cluster' scoperto a Impruneta) e decessi (altri tre, uno a Prato e due a Massa Carrara) in Toscana per pazienti di Coronavirus nelle 24 ore, periodo in cui si registrano comunque anche sette nuovi guariti. Ora il totale nella regione sale a 10.267 casi di positività (di cui 471 notificati in Toscana ma residenti in altre regioni). Salgono anche i morti, a 1.112 unità, e i guariti, a quota 8.832 (228 guariti 'clinici', 8.604 i guariti virali, negativi al doppio tampone). Al netto di decessi e guarigioni in Toscana restano 323 positivi di cui 307 in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi, mentre 16 sono i ricoverati in ospedale (+2 unità) di cui tre in terapia intensiva. Restano in tutta la regione 1.509 persone isolate (-93 su ieri,-5,8%), in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 347.127, 2.744 in più rispetto a ieri.