A fuoco magazzino,4 intossicati

(ANSA) - VENTURINA, 03 LUG - Un grande magazzino a Venturina, nel comune di Campiglia Marittima (Livorno), è andato distrutto in un incendio. Quattro persone sono state soccorse dai volontari del 118, intervenuti con alcune ambulanze.

Due cittadini cinesi sono state trattati per lievi ustioni e lieve inalazione fumi mentre due vigili del fuoco hanno riportato una lieve intossicazione da inalazione da fumo.

L'incendio ha prodotto un' intensa colonna di fumo costringendo i pompieri intervenuti a procedere all' evacuazione di alcune famiglie residenti nelle abitazioni vicine al capannone.

L'incendio, spiegano i soccorritori, ha determinato il collasso pressoché totale della copertura del fabbricato con distruzione degli interni. Sul posto hanno operato quattro squadre con nove mezzi e 24 uomini. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di evitare che le fiamme si estendessero anche agli edifici limitrofi. Circa 50 residenti, una ventina di nuclei familiari in tutto, che abitano vicino al capannone di Venturina (Livorno) distrutto dall'incendio dovranno passare la notte fuori di casa a scopo precauzionale, a causa del fumo che si è sprigionato nella zona. Alla sistemazioni delle famiglie, per chi non ha potuto trasferirsi da parenti o amici, ha provveduto il comune di Campiglia con alloggio in albergo. L'incendio, come spiegano i vigili del fuoco dal comando di Livorno, è spento, ma sul posto rimarranno durante la notte tre squadre con autoscala per evitare che sotto le macerie possano riaccendersi dei focolai. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per allontanare i passanti e far lavorare in sicurezza i vigili del fuoco e i tecnici di Arpat. Il capannone, di 900 mq è andato completamente distrutto e per questo, sarà difficile risalire alle cause del rogo che, secondo quanto si apprende, sarebbero accidentali.