Musei: riapre Orsanmichele, ad agosto anche Bargello

(ANSA) - FIRENZE, 02 LUG - Prosegue il piano di progressiva riapertura al pubblico dei musei del complesso del Bargello di Firenze. il 4 luglio sarà nuovamente accessibile il museo di Orsanmichele, mentre il Bargello riaprirà il 4 agosto, quando saranno finiti i lavori di rifacimento dei servizi igienici e gli interventi sugli stemmi podestarili del cortile e delle facciate esterne. Palazzo Davanzati e le Cappelle Medicee sono già stati riaperti dal 2 giugno scorso con ingressi contingentati per l'emergenza coronavirus.

Per il mese di luglio il museo di Orsanmichele, spiega una nota, sarà aperto il sabato e il lunedì pomeriggio e si potrà accedere prenotando una delle tre visite con orario di partenza prefissato (alle 14.15, alle 15.20 e alle 16.30). I visitatori entreranno prima in chiesa poi saranno accompagnati alla porta della scala del Palazzo dell'Arte della Lana, da dove accederanno al museo.

Per quanto riguarda il museo delle Cappelle Medicee si prosegue con le aperture alternate tra fasce mattutine dal sabato al lunedì e pomeridiane dal mercoledì al venerdì con il martedì di chiusura settimanale. Palazzo Davanzati, infine, conferma l'apertura pomeridiana dalle 14 alle 18.30 e la chiusura del martedì e del mercoledì. (ANSA).