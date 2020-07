Fase 3: ripartono calcetto e saune in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 02 LUG - Da domani in Toscana è consentita la ripresa degli sport di contatto, come il calcetto, "nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida elaborate su questa materia": lo prevede la nuova ordinanza della Regione Toscana firmata dal presidente Enrico Rossi, che dà via libera anche a ballo di coppia tra congiunti, gioco delle carte, lettura dei quotidiani nei luoghi pubblici, saune, processioni religiose e cortei rievocativi, più spettatori per gli spettacoli. (ANSA).