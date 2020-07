Musica: Chigiana apre con spettacolo ispirato Sepulveda

(ANSA) - SIENA, 01 LUG - Tutto pronto per l'inaugurazione di Oursounds, il sesto Chigiana International Festival & Summer Academy che dal 5 luglio al 3 settembre prenderà vita a Siena.

Ad inaugurare il festival sarà domenica 5 luglio, alle 21.30, in piazza del Duomo a Siena, "Io ho un sogno", spettacolo prodotto dall'Accademia Chigiana, per la regia di Alessio Pizzech e con la coreografia di Francesca Duranti e ispirato a Luis Sepúlveda, scomparso a causa del Covid lo scorso 16 aprile.

Si tratta, è stato spiegato, di "un dialogo a più voci, un viaggio tra musica e parole, una creazione che unisce più arti: la musica, protagonista della serata insieme alla danza, si unirà a un percorso testuale costruito su interviste e testimonianze rilasciate dallo stesso Sepulveda, fatto delle sue parole, dei suoi racconti, di citazioni dei suoi libri e delle sue poesie. Il sogno, invece, è quello di poter rinascere, guardando al futuro, grazie alla forza delle parole di un grande intellettuale quale Sepulveda".

Il concerto vedrà come protagonisti, nel rispetto delle misure di sicurezza, il Coro della Cattedrale Guido Chigi Saracini, diretto da Lorenzo Donati, Antonio Caggiano alle percussioni, il soprano Valentina Piovano, la danzatrice Francesca Duranti, gli attori Maria Claudia Massari e Angelo Romagnoli. Anche il luogo scelto per lo spettacolo "ha a sua volta un forte valore simbolico, con la sua architettura attuale, risultato di un'altra pandemia che si collega emblematicamente ai fatti di oggi: la peste che nel Trecento costrinse a interrompere i lavori del Duomo Nuovo e a modificarne sostanzialmente il progetto di ampliamento". (ANSA).