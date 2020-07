Fiorentina in picchiata, il Sassuolo passa 3-1 al Franchi

(ANSA) - FIRENZE, 01 LUG - La Fiorentina non riesce più a vincere ed anzi contro il Sassuolo incappa in una pesante sconfitta casalinga. La formazione allenata da De Zerbi passa 3-1 al Franchi, senza dover nemmeno patire troppo, se non nei minuti finali quando Cutrone sigla il gol della bandiera viola.

Partita indirizzata già nel primo tempo, chiuso sul 2-0 per la squadra ospite, grazie alla doppietta di Defrel, con la prima rete realizzata su rigore, dopo un goffo fallo di Castrovilli su Djuricic. Nella ripresa la prima rete in Serie A di Muldur ha di fatto chiuso l'incontro. Con 31 punti la Fiorentina resta pericolosamente vicina alla zona retrocessione, appena 5 lunghezze sopra il Genoa, mentre il Sassuolo sale a quota 37.

(ANSA).