Zanardi stabile, niente bollettini se non ci sono sviluppi

(ANSA) - SIENA, 30 GIU - A distanza di circa 24 ore dalla seconda operazione alla testa Alex Zanardi "presenta condizioni cliniche stazionarie e un decorso stabile dal punto di vista neurologico, il cui quadro rimane grave". Così il bollettino medico emesso quesrto pomeriggio dall'ospedale Le Scotte di Siena dove è ricoverato il campione bolognese. Alex Zanardi si trova sempre nel reparto di terapia intensiva, dove, si spiega, "resta sedato e intubato, e la prognosi rimane riservata".

L' ospedale rende anche noto che "in accordo con la famiglia non saranno diramati altri bollettini medici in assenza di significativi sviluppi". (ANSA).