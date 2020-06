Covid:Toscana, zero decessi e zero guari

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - Zero decessi, due nuovi casi positivi ma anche nessuna nuova guarigione e un rialzo dei ricoveri in ospedale (+3 pazienti in degenza, per un totale di 23 persone, di cui 6 in terapia intensiva, dato stabile). Questo l'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore secondo il report giornaliero della Regione. Si contano quindi 10.250 casi di positività dall'inizio dell'emergenza mentre i guariti restano in tutto 8.817 (86% del totale) e i morti 1.104. Dunqeu sono ora positive 329 persone di cui 23 ricoverate in ospedali e 306 in isolamento a casa o con sintomi lievi o asintomatichi.

Tra i 8.817 guariti vanno distinte 266 persone 'clinicamente guarite' divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione, e 8.551 guarigioni virali, con doppio tampone negativo.