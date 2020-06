Un morto e donna ferita in abitazione

(ANSA) - GROSSETO, 29 GIU - Un uomo trovato morto e una donna ferita e trasferita con l'elicottero in gravi condizioni all'ospedale di Siena: questa la situazione in una casa di Grosseto su cui stanno intervenendo i carabinieri. Al momento c'è al vaglio l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Sul posto il magistrato di turno della procura di Grosseto, Giovanni De Marco. I fatti si sarebbero svolti la notte scorsa dentro un'abitazione alla periferia di Grosseto in via Aurelia nella zona artigianale.