Dipendente comunale accoltella collega ad Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 29 GIU - Accoltellamento 'fotocopia' 25 anni dopo di un collega dell'ufficio manutenzione del Comune di Arezzo, da parte dello stesso aggressore, Giovanni Polucci Sabbioni, 59 anni, che si è costituito dopo una breve fuga e che ora è in stato di fermo in carcere per tentato omicidio con premeditazione. Stamani, tornato dalle ferie, ha agito come il 20 giugno 1995: ha colpito con una lama alla gola un compagno di lavoro. Oggi un geometra di 47 anni, all'epoca un elettricista, entrambi dipendenti comunali come lui. Secondo la ricostruzione del 1995, Polucci Sabbioni colpì per vecchie ruggini come dichiarò agli inquirenti e fu arrestato sempre per tentato omicidio. Questa volta non ha avrebbe spiegato i motivi, ma il pm Roberto Rossi lo deve sentire. Nel tempo il 59enne è stato in cura al servizio di igiene mentale. Il sindaco Alessandro Ghinelli intanto ha fatto aprire un'indagine interna dagli uffici comunali. Il geometra 47enne, pur grave, è fuori pericolo di vita e ha avuto una prognosi di 20 giorni.