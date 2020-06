Scontro scooter auto, muore 17enne

(ANSA) - LIVORNO, 28 GIU - Un 17enne è morto in un incidente stradale dopo che il suo scooter si è scontrato contro un'auto che procedeva in senso contrario a Livorno. L'incidente è avvenuto alle 1.30 della notte in via Pensieri, all'altezza dell'incrocio con via Macchiavelli.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia con un'ambulanza e il medico del 118 che hanno effettuato le manovre di rianimazione, ma il 17enne è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale. Per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente è intervenuta invece la polizia municipale.