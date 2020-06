F1: Ferrari si sbilancia su un Gp al Mugello "E' probabile"

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 28 GIU - Un nuovo Gp Formula 1 al Mugello già nel 2020? "E' probabile". Così fonti della Ferrari, scuderia proprietaria dell'autodromo di Scarperia (Firenze), sulla possibile decisione che, secondo rumors insistenti delle ultime ore, potrebbe essere già presa domani o al massimo nei prossimi giorni, dalla Federazione internazionale dell'automobile (Fia) in Place de la Concorde a Parigi.

Il progetto di portare un Gran Premio a porte chiuse sulla pista di Scarperia era noto da mesi e se ne parla almeno dall'annullamento del Gp di Cina a causa del Coronavirus. Il circuito toscano si era subito reso disponibile a sostituirlo ma poi il dilagare della pandemia anche in Italia sembrava far spegnere ogni iniziativa in tal senso. Negli ultimi giorni invece la possibilità sembra farsi più concreta e adesso si aspetta che la decisione venga presa e diventi ufficiale.

