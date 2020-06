Commisso, Var-arbitri mi batto per rispetto Fiorentina

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - "Su un buon uso del Var continuerò a essere la prima persona che si batterà per il rispetto della Fiorentina e del popolo viola e per il calcio italiano in generale". All'indomani della sconfitta con la Lazio arrivata dopo un rigore molto contestato dal clan viola e l'arbitraggio di Fabbri messo sotto accusa il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è fatto sentire con una lunga nota sul canale ufficiale del club. "Deve essere data la possibilità alle squadre di richiamare gli arbitri all'utilizzo del Var" ha aggiunto il n.1 viola. (ANSA).