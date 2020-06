Sci: Abetone celebra Zeno Colò con mostra a 100 anni nascita

(ANSA) - ABETONE, 27 GIU - Abetone celebra Zeno Colò, a cento anni dalla sua nascita, l'asso della neve che ha reso famosa la località appenninica, poi diventata la più importante stazione sciistica del centro Italia. Oggi a Palazzo dei Capitani di Cutigliano è stata inaugurata la mostra fotografica itinerante 'Zeno Colò 1920 -2020', che ripercorre le tappe più significative del campione.

L'esposizione è visitabile fino al 2 agosto 2020, poi sarà allestita alla Doganaccia nel rifugio la Grande Baita, dove rimarrà fino al 13 settembre.

Zeno Colò viene ricordato non solo come il campione dello sci ma anche come un protagonista della vita abetonese. Fu lui, insieme ad altri lungimiranti compaesani, a voler creare una società di azionariato popolare che portasse sviluppo e benessere all'intera comunità e a costruire, anche fisicamente, la prima ovovia. (ANSA).